Kırşehir'de 'Şehit Aileleri Medeniyetin Beşiğinde' projesi tanıtıldı

Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneğince hazırlanan "Şehit Aileleri Medeniyetin Beşiğinde" projesinin tanıtımı yapıldı.

Dernek Başkanı Yunus Erdoğdu, dernek binasında düzenlenen programda, her zaman şehit aileleriyle birlik ve beraberliği sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne başvurusunu yaptıkları projelerinin kabul edildiğini hatırlatan Erdoğdu, Kırşehirli şehit aileleri ve yakınlarının kaynaşması, birlik ve beraberliğinin perçinlenmesini hedeflediklerini belirtti.

Proje kapsamında kentteki şehit aileleri ve yakınlarına yönelik medeniyetin mirası olan kentlere gezi düzenleneceğini anlatan Erdoğdu, şöyle konuştu:

"Şehit ailelerimiz ve yakınlarına tarihi alanları anlatmayı, tanıtmayı, tekrar o manevi duyguyu yaşamalarını arzu ediyoruz. İlerleyen günlerde şehit ailelerimizle bahar şenliği düzenleyeceğiz. Ardından 3 gün sürecek şekilde Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere bir dizi gezi programımız olacak. Bu program ile ülkemizin her köşesinde vatan bayrak ve istiklalimiz için canlarını hiçe sayarak şehadete ermiş aziz şehitlerimizin emanetleri ile buluşacağız. Projemizin başvuru aşamasından kabulüne ve faaliyetleri yakından takip eden Valimiz Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan'a, destek olan kurum müdürleri ve dernek başkanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz."