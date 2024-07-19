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Şehit Aileleri ile Gençler Şühedanın İzinde Projesi Tanıtıldı

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Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği tarafından hazırlanan 'Şehit Aileleri ile Gençler Şühedanın İzinde' projesinin tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında yaklaşık 300 kişi, Bursa ve Çanakkale gezilerine katılacak. Proje ile gençlere, şehit aileleri ve gazilerle birlikte tarihi alanları anlatmayı, tanıtmayı ve tarihle bağları arttırmayı hedefliyorlar.

Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneğince hazırlanan "Şehit Aileleri ile Gençler Şühedanın İzinde" projesinin tanıtımı yapıldı.

Dernek Başkanı Yunus Erdoğdu, dernek binasında düzenlenen programda, şehit aileleriyle birlik ve beraberliği sağlamayı amaçladıkları bir proji başlattıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla ilişkiler Genel Müdürlüğüne başvurusunu yaptıkları projelerinin kabul edildiğini hatırlatan Erdoğdu, proje kapsamında yaklaşık 300 kişinin geziye katılacağını dile getirdi.

Erdoğdu, Kırşehirli Şehit Aileleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Kırşehir Şubesi, Kıbrıs gazilerinin yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan "Sevgi Evleri"nde kalan çocuklar ve YKS'ye giren öğrencilerin de geziye katılacağını kaydetti.

Bursa ve Çanakkale gezileri ile özellikle gençlere, şehit aileleri ve gazilerle birlikte tarihi alanları anlatmayı, tanıtmayı ve tarihle bağları arttırmayı hedeflediklerini vurgulayan Erdoğdu, şöyle konuştu:

"Osmanlı Devletinin ilk başkenti Bursa şehrini gezeceğiz ve akabinde 'Çanakkale Geçilmez' dedirten kahramanlarımızın şehadete erdiği Çanakkale'de tarihe tanıklık eden bölgeleri ziyaret edeceğiz. Bu toprakların ne zorluklarla kazanıldığını ve ecdadın mücadelesini şehit yakınları, gazilerimiz ile birlikte genç nesillere aktarmak üzere bu projeyi faaliyete geçireceğiz. Projemizin başvuru aşamasından kabulüne ve faaliyetleri yakından takip eden Valimiz Hüdayar Mete Buhara'ya, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan'a, destek olan kurum müdürleri ve dernek başkanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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