Kırşehir'de şehit aileleri için uygulanacak projeye destek - Haberler

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Kırşehir'de şehit aileleri için uygulanacak projeye destek

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de şehit aileleri için uygulanacak projeye destek

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin "Cennet Vatanın Kutsal Emanetleri Projesi" için iş birliği protokolü imzalandı.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin "Cennet Vatanın Kutsal Emanetleri Projesi" için iş birliği protokolü imzalandı.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen projeye farklı kurumların da katkı yapacağını ifade etti.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin ile iş birliği protokolü imzaladıklarını belirten Kılıçaslan, düzenlenecek 5 farklı etkinlik için iş birliği yapılacağını aktardı.

Katkı için teşekkür eden Kılıçaslan, "Cennet Vatanın Kutsal Emanetleri Projesi" ile şehit ailelerinin yüreklerinde hiç sönmeyen ateşe bir nebze de olsa su serpmeyi, birlik ve beraberliği sürdürmeyi amaçladıklarını kaydetti.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

İçişleri Bakanlığı Kırşehir Şehit Güncel Haberler

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