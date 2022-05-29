Kırşehir'de "Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor" projesi - Haberler

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), "Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor" projesi kapsamında etkinliklerin sürdüğünü bildirdi.

Kırşehir AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) Türkiye'de deprem bilincini güçlendirmek ve zorunlu deprem sigortası yaygınlığını artırmak amacıyla düzenlediği "Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor" projesi etkinliklerinin kentte tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Proje kapsamında, nisan ayında kent merkezinde bulunan 32 okulda ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine DASK eğitimi verildiği anımsatılan açıklamada, mayıs ayında ise kentte bulunan lise ve üniversite öğrencilerinin katılımı ile "Doğal Afetler" konusunda fotoğraf yarışması başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik DASK konulu eğitim faaliyetleri ve bilinçlendirme çalışmaları sürekli devam etmektedir. Bilinçlendirme çalışmalarımız haziran, temmuz ve ağustos aylarında da sürecektir. Öte yandan kent merkezinde açılan stantlar ile iki gün boyunca DASK ve Zorunlu Deprem Sigortası anlatılarak, tanıtım broşürleri dağıtılmıştır. 'Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor' projesi ile toplumda deprem farkındalığının artırılması, tüm vatandaşların depreme karşı önlem almasının teşvik edilmesi, her ilde Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısının artması hedeflenmektedir."