Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kırşehir'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Kırşehir'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Güncel Haberler

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Vali Buhara başkanlığında kaymakamlar, kolluk amirleri ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıda seçimlerde alınacak tedbirler görüşüldü.

Vali Buhara, seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşebilmesini sağlamak için tedbirlerin alındığını ifade etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

Kırşehir Valiliği Mete Buhara 14 Mayıs Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title