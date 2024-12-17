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Kırşehir'de Sahte İçki Operasyonu: 119 Şişe Ele Geçirildi

Kırşehir'de Sahte İçki Operasyonu: 119 Şişe Ele Geçirildi
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Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, sahte içki üreten 2 şüpheli yakalanarak 119 şişe sahte içki ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki piyasaya sürme planını engelledi.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 119 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde H.G. ve İ.U'nun merdiven altı olarak tabir edilen imalathanede sahte içki üreterek yılbaşı öncesinde piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 119 şişe sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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