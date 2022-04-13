Kırşehir'de sağlık çalışanları yardım faaliyetleriyle de örnek oluyor

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği üyeleri, sağlık kurumlarında hayat kurtarma mücadelesinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine de yardım sağlıyor.

Sağlık çalışanları, ramazan ayı başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine destek verip yardımlaşma ruhunu yaşatıyor.

Dernek başkanı Yasin İlhan Yavuz, AA muhabirine, geçen yıl duyarlı vatandaşların da katkısıyla ramazan ayı başta olmak üzere sene boyunca ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 400 bin liralık yardımda bulunduklarını söyledi.

Yardımların süreceğini vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Derneğimiz kurulduğu andan itibaren sağlık çalışanlarının yardımlaşması ve dayanışmasına katkı sağladı. Daha sonra bu faaliyetlerimiz genişleyerek ihtiyaç sahiplerine uzandı. Hem dernek üyelerimiz hem de yardım yapmak isteyen vatandaşlar bize sosyal medyadan ya da telefonla ulaşıyorlar. Ramazan ayında şu ana kadar 30 bin liranın üzerinde yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. İçinde makarnadan pirince, çaydan ayçiçeği yağına, kuru fasulyeden nohuda bir çok kalem temel gıda maddesinin yer aldığı erzak paketlerini, marketlere ait en az 300 liralık yardım çeklerini muhtaç ailelere dağıtıyoruz."