Kırşehir'de sağanakta çatısı çöken ahırda 6 büyükbaş hayvan telef oldu - Haberler

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Kırşehir'de sağanakta çatısı çöken ahırda 6 büyükbaş hayvan telef oldu

AA - Serkan Güner - Güncel
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Kırşehir'de sağanakta çatısı çöken ahırda 6 büyükbaş hayvan telef oldu

Kırşehir'de etkili olan sağanak nedeniyle çatısı çöken ahırda 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kırşehir'de etkili olan sağanak nedeniyle çatısı çöken ahırda 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Merkeze bağlı Yeşiloba köyünde, yoğun yağış nedeniyle köy merkezinde bulunan bir ahırın çatısı çöktü.

Su basan ahırdaki 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen, veteriner hekimlerle olay yerinde incelemelerde bulundu.

Öte yandan merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf, Çadırlı Hacıbayram, Yağmurlu Büyükoba köylerinin de yağıştan etkilendiği belirtildi.

AA / Serkan Güner - Güncel

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