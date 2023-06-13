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Kırşehir'de Sağanak Yağış Hayvan Ölümlerine ve Tarım Alanlarına Neden Oldu

Kırşehir'de Sağanak Yağış Hayvan Ölümlerine ve Tarım Alanlarına Neden Oldu

Güncel Haberler

Kırşehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Boztepe ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu 10 küçükbaş hayvan öldü. Tarım arazileri de zarar gördü. Belediye ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

KIRŞEHİR'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, Boztepe ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu 10 küçükbaş hayvan öldü.

Kırşehir'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur kent genelinde etkili oldu. Sağanak  nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Boztepe ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu 10 küçükbaş hayvan öldü. Kent genelindeki ekili tarım arazileri de zarar gördü. Sağanak nedeniyle müstakil bir evin çatısının bir bölümü yıkıldı. Belediye ekipleri yolları temizlemek için çalışma başlatırken, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tarım arazilerinde zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kırşehir Güncel Haberler

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