Kırşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu - Haberler

KIRŞEHİR (DHA) - KIRŞEHİR'de öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağmur ve dolu yağışı, birçok köyde sel baskınlarına neden olurken, Çadırlı Hacıbayram Köyü'nde 3 küçükbaş hayvan öldü.

Kırşehir'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve dolu, kent genelinde etkili oldu. Aniden bastıran yağış sonrası sel baskınları meydana geldi. Köylerde yaşanan sel baskınlarında tarlalardaki ekinler büyük hasar görürken, çiftçilerin malzemeleri de taşan sularla birlikte sürüklendi. Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir binanın bahçesine düşen Yıldırım sonucunda bahçe duvarı yıkıldı. Çadırlı Hacıbayram Köyü'nde de sağanak yağmur nedeniyle 3 küçükbaş hayvan öldü. AFAD ekipleri bölgelere ulaşarak hasar tespit çalışmalarına başladı.