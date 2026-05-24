Kırşehir'de iki köyde sel hasara neden oldu

Kırşehir'e bağlı Dulkadirli ve Hashöyük köylerinde sağanak sonrası meydana gelen sel, tarım arazileri ve kara yolunun bir bölümünü sular altında bıraktı. AFAD, jandarma ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri zarar tespit çalışmalarına başladı.

Boztepe, Akpınar, Çiçekdağı ve Kaman ilçelerinde dünden beri aralıklarla devam eden sağanak, kent merkezine bağlı Dulkadirli ve Hashöyük köylerinde sele neden oldu.

Bölgedeki bazı tarım arazileri ile kara yolunun bir bölümü sular altında kaldı.

AFAD İl Müdürlüğü ve jandarma ekipleriyle bölgede incelemede bulunan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin zarar tespit çalışmaları sürüyor.

Vali Murat Sefa Demiryürek de İl Genel Meclis Başkanı Kamil Avşaroğlu ve İl Özel İdaresi ekipleriyle bölgeye giderek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
