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Kırşehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kırşehir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Kırşehir'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte zorlandı.

Kırşehir'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte zorlandı.

Kent genelinde etkisini gösteren sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklarda, mazgalların tıkanmasıyla su birikintileri oluştu. Sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı. Ara sokaklardan Terme ve Atatürk caddelerine çamurlu su aktı.

Öte yandan Akpınar, Boztepe ve Mucur ilçelerinin bazı köylerinde de sağanak nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

Kırşehir Güncel Haberler

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