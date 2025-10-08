Kırşehir'de Ruhsatsız Tüfek Bulununca Sürücüye 16 Bin Lira Ceza
Kırşehir'de jandarma tarafından yapılan bir operasyonda ruhsatsız tüfek bulunan sürücüye 16 bin lira idari para cezası kesildi.
Kırşehir'de jandarma ekiplerince yapılan aramada aracında ruhsatsız tüfek bulunan kişiye 16 bin lira idari ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılırmak Nehri kenarında park halindeki bir araçtan şüphelenerek arama yaptı.
Otomobilin bagaj kısmında av tüfeği ele geçiren ekipler, yaptıkları kontrollerde tüfeğin ruhsatsız olduğunu belirledi.
Tüfeğe el koyan ekipler, otomobil sürücüsüne 16 bin lira idari ceza uyguladı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel