Kırşehir'de Ruhsatsız Silah Taşıyan İki Şüpheli Yakalandı

Kırşehir'de jandarma ekiplerinin yaptığı önleyici uygulama sırasında ruhsatsız silah taşıdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen silahlar arasında 2 kurusıkı tabanca ve 4 fişek bulunuyor.

Kırşehir'de jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada, ruhsatsız silah taşıyan 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaman'ın Çağırkan köyü yakınlarında önleyici kolluk devriyesi kapsamında uygulama yaptı.

Bu kapsamda yaya F.M ve E.B'nin üst aramasında ruhsatsız 2 kurusıkı tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

Tabancalara ve fişeklere el koyan ekipler, 2 şüpheli hakkında 23 bin 854 lira idari cezası uyguladı.

