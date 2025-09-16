Kırşehir'de Ruhsatsız Silah Taşıyan İki Şüpheli Yakalandı

Kırşehir'de jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada, ruhsatsız silah taşıyan 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaman'ın Çağırkan köyü yakınlarında önleyici kolluk devriyesi kapsamında uygulama yaptı.

Bu kapsamda yaya F.M ve E.B'nin üst aramasında ruhsatsız 2 kurusıkı tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

Tabancalara ve fişeklere el koyan ekipler, 2 şüpheli hakkında 23 bin 854 lira idari cezası uyguladı.