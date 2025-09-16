Kırşehir'de Ruhsatsız Silah Taşıyan İki Şüpheli Yakalandı
Kırşehir'de jandarma ekiplerinin yaptığı önleyici uygulama sırasında ruhsatsız silah taşıdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen silahlar arasında 2 kurusıkı tabanca ve 4 fişek bulunuyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaman'ın Çağırkan köyü yakınlarında önleyici kolluk devriyesi kapsamında uygulama yaptı.
Bu kapsamda yaya F.M ve E.B'nin üst aramasında ruhsatsız 2 kurusıkı tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.
Tabancalara ve fişeklere el koyan ekipler, 2 şüpheli hakkında 23 bin 854 lira idari cezası uyguladı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel