Kırşehir'de Ruhsatsız Silah Taşıyan 5 Şüpheli Yakalandı
Kırşehir'de jandarma ekiplerinin önleyici devriye çalışmaları sırasında ruhsatsız silah taşıyan 5 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda pompalı tüfek, tabancalar ve fişekler ele geçirildi.
Kırşehir'de jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada, ruhsatsız silah taşıyan 5 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı köylerde önleyici kolluk devriyesi kapsamında uygulama yaptı.
Bu kapsamda durdurulan bir araçta yapılan aramada, arka koltukta pompalı tüfek, 4 fişek ve tabanca ele geçirildi.
Aynı mevkide şüpheli hareketler sergileyen 4 kişinin üst aramasında ise 3 tabanca ve 413 fişek bulundu.
Silah ve fişeklere el koyan ekipler, 5 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlattı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel