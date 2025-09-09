Haberler

Kırşehir'de Ruhsatsız Silah Taşıyan 5 Şüpheli Yakalandı

Kırşehir'de jandarma ekiplerinin önleyici devriye çalışmaları sırasında ruhsatsız silah taşıyan 5 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda pompalı tüfek, tabancalar ve fişekler ele geçirildi.

Kırşehir'de jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada, ruhsatsız silah taşıyan 5 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı köylerde önleyici kolluk devriyesi kapsamında uygulama yaptı.

Bu kapsamda durdurulan bir araçta yapılan aramada, arka koltukta pompalı tüfek, 4 fişek ve tabanca ele geçirildi.

Aynı mevkide şüpheli hareketler sergileyen 4 kişinin üst aramasında ise 3 tabanca ve 413 fişek bulundu.

Silah ve fişeklere el koyan ekipler, 5 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlattı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
