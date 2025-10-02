Kırşehir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Kırşehir'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İbrişim köyünde bir eve operasyon düzenledi.

Dedektör köpeği ile yapılan aramada, ikametin farklı yerlerinde 3 tabanca, 3 şarjör ve 2 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Güneykent mevkisinde yaptıkları yol uygulamasında durdurdukları bir araçta ise av tüfeği ve 2 kartuş ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlara el konuldu, 2 şüpheli gözaltına alındı.