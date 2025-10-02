Haberler

Kırşehir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Gözaltı

Kırşehir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de yapılan ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 3 tabanca, 3 şarjör, 2 fişek, bir av tüfeği ve 2 kartuş ele geçirildi.

Kırşehir'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İbrişim köyünde bir eve operasyon düzenledi.

Dedektör köpeği ile yapılan aramada, ikametin farklı yerlerinde 3 tabanca, 3 şarjör ve 2 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Güneykent mevkisinde yaptıkları yol uygulamasında durdurdukları bir araçta ise av tüfeği ve 2 kartuş ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlara el konuldu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kiralık katil itirafı: Suikast tehdidiyle sarsıldım

Şok İtiraf: Beni öldürmek için kiralık katil tutuldu
Mesut Özil ve Arda Güler arasında bomba diyalog: WhatsApp'tan söyler misin

Mesut ve Arda arasında bomba diyalog
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.