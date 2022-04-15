Kırşehir'de "Projem KOP ile Hayat Buluyor" yarışması tanıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir'de "Projem KOP ile Hayat Buluyor" yarışması tanıtıldı

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Kırşehir'de 'Projem KOP ile Hayat Buluyor' yarışması tanıtıldı

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak "Projem KOP ile Hayat Buluyor" yarışması Kırşehir'de tanıtıldı.

KIRŞEHİR (AA) - Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak "Projem KOP ile Hayat Buluyor" yarışması Kırşehir'de tanıtıldı.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Öğretmenevinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Vali İbrahim Akın, KOP bölgesindeki tüm lise öğrencilerini kapsayan yarışmandan kent adına güzel sonuçlar çıkacağını ifade etti.

Gençlerin projelere dahil edilmesinin onların ülke ve şehrin sorunlarına odaklanması, yeni fikirlere öncülük etmeleri açısından önemli olduğunu belirten Akın, şöyle devam etti:

"Bugün tanıtımını yaptığımız Projem KOP ile Hayat Buluyor yarışması bu yıl ilk kez uygulamaya konulan önemli bir proje. İnanıyorum ki bu proje kapsamında kıymetli gençlerimiz bizlerin hiç düşünemediği, aklımıza bile gelmeyen çok basit ama getirisi çok yüksek fikir ve projeleri ortaya koyabileceklerdir. Bir başka güzel tarafı ise projeler kağıt üzerinde kalmayacak ve desteklenerek hayata geçirilmesi sağlanacak."

KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin de gençlerin toplumsal süreçlere katılımı için bu projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Yarışma ile lise öğrencilerimizin belirlenen temalara uygun sosyal, çevreci ve kültürel alanlarda kendi ilinde gözlemlediği problem ve ihtiyaçlara uygun çözüm önerileri oluşturmasını ve bunu bir proje halinde bizlere sunmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 9 ana başlıktaki yarışma kategorileri hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Yarışmaya katılmak isteyen gençler başvurularını, 23 Mayıs'a kadar "www.projemkop.com" internet adresinden yapabilecek.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Konya Ovası Projesi, Togo Cumhuriyeti, İbrahim Akın, Kırşehir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title