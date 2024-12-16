Üye Girişi
Haberler
SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
SGK borçları nedeniyle 6 belediyeye haciz işlemi başlattı
Asgari ücret için kritik toplantı başladı
Asgari ücret için kritik toplantı başladı
İsrail'in skandal Golan Tepeleri kararına Türkiye'den tepki
İsrail'in skandal Suriye hamlesine Türkiye'den sert tepki
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı protesto
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a büyük şok

Kırşehir'de Polisten Dolandırıcılığa Geçit Yok

Kırşehir'de Polisten Dolandırıcılığa Geçit Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de polis ekipleri, bankaların güvenlik görevlileriyle işbirliği yaparak son 1 haftada 3 dolandırıcılık girişimini engelledi ve vatandaşları bilgilendirdi.

Kırşehir'de polis ekipleri, son 1 haftada bankaların güvenlik görevlileriyle yürüttüğü çalışmalarda 3 dolandırıcılık olayını önledi.

Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) Uygulaması kapsamında kentte çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bankaların özel güvenlik görevlilerini ve kuyumcuları ziyaret ederek, telefon dolandırıcılığı konusunda uyarıda bulunuyor.

Bu çerçevede 10 gün içerisinde 16 banka şubesinde 26 özel güvenlik görevlisi ve 36 banka personelini bilgilendiren ekipler, 2024'te 811 özel güvenlik görevlisini uyardı.

Çalışmalarla polis ekipleri ve özel güvenlik personelinin işbirliğiyle kentte son 1 haftada 3 farklı telefonla dolandırıcılık girişimi de engellendi.

Öte yandan, dolandırıcıların banka hesaplarına bloke koyduran polis ekipleri, adli tahkikata başladı.

Dolandırılmaktan kurtarılan vatandaşlar da çalışmaları için ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
img

Kamuya yüzlerce personel alınacak
img

Mourinho'nun "Sezonu kapattı" dediği Becao'dan haber var
img

Ünlü borsacı gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Battaniye altında bulunan Suriyeliyle ilgili gerçek çok başka çıktı
Mazlum dediler, zalim çıktı
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
Arınç'tan çok konuşulacak Suriye yorumu: En karlı İsrail çıktı
"En karlı İsrail çıktı" deyip Erdoğan'a sürpriz bir öneride bulundu
Bir dönem reyting rekorları kıran dizi final yapıyor
İddialı dizi final yapıyor
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
2025 yılı için geçerli olacak asgari ücrete ilişkin en güçlü senaryolar ortaya çıktı
İşte asgari ücret için en güçlü senaryolar

Son Dakika Haberleri

EMEKLİ ZAM HABERLERİ! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zammı ne olur? YARGITAY PERSONEL ALIMI | Bakanlık ve Yargıtay Başkanlığı personel alımı ne zaman, nasıl başvurulur? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 16 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Nihat Özçelik kimdir, gözaltına mı alındı? Borsacı Nihat Özçelik neden gözaltına alındı? Icardi Trabzonspor maçında oynayacak mı? DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI | DSİ işçi alımı isim listesi 2024 açıklandı mı? 1. ceketi kim giydi? MasterChef ilk ceketi kim giydi 16 Aralık Pazartesi? 1. önlüğü kim giydi? MasterChef ilk önlüğü kim giydi 16 Aralık Pazartesi? ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU? Asgari ücret 2. toplantısında ne konuşuldu? Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu? Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler! GRAM ALTIN FİYATLARI | 16 Aralık çeyrek altın, yarım altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.