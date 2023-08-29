Kırşehir'de Polis Ekipleri Vatandaşı Dolandırıcılığa Karşı Uyardı

Kırşehir'de polis ekipleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı bilgilendirmek amacıyla çalışmalar yaptı. Dolandırıcılara karşı dikkatli olunması ve şüpheli durumlarda hemen yetkililere başvurulması gerektiği vurgulandı.

Kırşehir'de polis ekipleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce kentte halkın yoğun olduğu park ve meydanlarda, işlek cadde ve sokaklarda çalışma yürütüldü.

Her geçen gün yeni yöntemle insanları aldatmaya çalışan dolandırıcılara karşı mağduriyet oluşmaması için polisler, iletişim yolu ile dolandırıcılığın önüne geçilmesi amacıyla vatandaşı bilinçlendirmeye çalıştı.

Kendilerini polis, asker, Cumhuriyet savcısı veya herhangi bir kamu görevlisi olarak tanıtan, gerçek dışı vaatlerle para, altın veya ziynet eşyası isteyenlere inanılmaması istenirken, cep telefonlarına "hediye kazandınız" ya da "çekiliş kazandınız" gibi mesajlara da itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Her türlü şüpheli durumda vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı hattının aranması veya bizzat polis merkezine durumun anlatılması gerektiği vurgulanırken, iletişim yoluyla dolandırıcılıkla ilgili hazırlanan broşürler dağıtıldı.