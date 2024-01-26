Kırşehir'de PKK/KCK propagandası yapan zanlı gözaltına alındı
Kırşehir'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya uygulamaları üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Gözaltına alınan S.A, ifade işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesine sevk edildi.
Kırşehir'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya uygulamaları üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Gözaltına alınan S.A, ifade işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesine sevk edildi.