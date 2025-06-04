Kırşehir'de 'Paşa' İsimli Boğa 230 Bin TL'ye Satıldı

Kırşehir'de 'Paşa' İsimli Boğa 230 Bin TL'ye Satıldı
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Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda 1 ton 25 kilogram ağırlığındaki 'Paşa' isimli boğa, 230 bin TL'ye alıcı buldu. Boğanın sahibi Abdullah Köksal, hayvanın kurbanlık olarak değerlendirildiğini ve pazarlıkların başarılı geçtiğini belirtti.

KIRŞEHİR Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda 1 ton 25 kilogramlık 'Paşa' isimli boğa, 230 bin TL'ye satıldı. Boğanın sahibi Abdullah Köksal, "Hayvanımız 24 aylık yaşını doldurmuş tam kurbanlık. 1 ton 25 kilo ağırlığında. Pazarlığımızı da yaptık. Arkadaşımıza 230 bin TL'ye verdik" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı'nda şehir içi ve dışından hayvanlar getirilmeye devam ediyor. Küçükbaş hayvanlar 16 bin liradan başlayıp 22 bin liraya kadar alıcısını bulurken, büyükbaş hayvanlarda ise hisse 30 bin liradan başlıyor. Pazarın rekortmen büyükbaşı ise 1 ton 25 kilogram ağırlığı ile Abdullah Köksal'a 'Paşa' isimli boğa oldu. Bugün yapılan pazarlık sonucu 230 bin TL'ye satılan kurbanlık hakkında bilgi veren Abdullah Köksal, "Damızlık tosunlarımızı kendi yaylım mallarımızla üretiyoruz. Yaylımdan aldık geldik. Burada da arkadaşımıza nasip oldu. Hayvanımız 24 aylık yaşını doldurmuş tam kurbanlık. 1 ton 25 kilo ağırlığında. Pazarlığımızı da yaptık. Arkadaşımıza 230 bin TL'ye verdik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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