Kırşehir'de parklarda denetim yapıldı
Kırşehir'de Asayiş Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulamada parklarda suç ve asayiş olaylarının önlenmesi amaçlandı. Ekipler, parklarda huzuru arttırmak için vatandaşları bilgilendirdi ve şüphelileri kontrol etti. Ayrıca Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, kedilere mama verdi.
Kırşehir'de polis ekiplerince parklarda denetim yapıldı.
Asayiş Müdürlüğü koordinesinde Narkotik, Çevik Kuvvet, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin katılımıyla suç ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla uygulama gerçekleştirildi.
10 ekipte 30 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada Ahi Evran, Yenice, Aşıkpaşa, Medrese, Nasuhdede, Kervansaray mahalleleri başta olmak üzere kent merkezindeki 28 park incelendi.
Ekipler parklarda huzurun daha da arttırılmasını yönelik vatandaşları bilgilendirdi, şüphelileri genel bilgi taramasından geçirdi.
Öte yandan uygulama sırasında Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, yanlarında bulunan mamalarda kedileri besledi.