Kırşehir'de parka zarar verdikleri iddia edilen 3 kişiye adli işlem yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Aşıkpaşa Tabiat Parkı'na zarar verdikleri öne sürülen 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İşletme hakkı özel şirkete devredilen Ankara- Kayseri kara yolundaki parkta tesislerin kapı, pencere ve aydınlatma direklerinin tahrip edildiğini tespit eden güvenlik görevlisi, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla M.B.A, O.K. ve M.D.C'yi yakalayarak polise ihbarda bulundu.

Parka gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 kişiyi gözaltına alarak adli işlem başlattı.

Parkın işletme müdürü Ömer Karakuş, gazetecilere, 3 kişinin park alanından çıkarken güvenlik görevlisi tarafından yakalanarak polise teslim edildiğini belirtti.

Karakuş, kamu malına zarar veren gençlerin kız meselesi yüzünden böyle bir davranışta bulunduklarını söylediklerini aktardı.

Tarım ve Orman Bakanlığına ait Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nın işletme hakkı, 7 yıllığına özel şirkete devredilmişti.