Kırşehir'de Otopark Sorunu, Kalehöyük'ü Tehdit Ediyor

Kırşehir'de Otopark Sorunu, Kalehöyük'ü Tehdit Ediyor
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Kırşehir'de yaşanan otopark sorunu, tarihi Kalehöyük alanını araçlarla doldurarak tehdit ediyor. Yetersiz park alanları nedeniyle vatandaşlar, tarihi dokuyu göz ardı ederek araçlarını höyük çevresine park etmek durumunda kalıyor. Yerel halk, soruna kalıcı çözümler bekliyor.

Kırşehir'de otopark sorunu tarihi alanı tehdit ediyor: Kalehöyük otoparka döndü

KIRŞEHİR - Kırşehir'de yaşanan otopark sorunu, kentin önemli tarihi alanlarından biri olan Kalehöyük çevresini araçlarla doldurdu. Vatandaşlar, şehir merkezinde yeterli park alanı bulunmadığı için çareyi tarihi alanların etrafına park etmekte buluyor.

Kırşehir'in simgelerinden biri olan ve arkeolojik değeriyle bilinen Kalehöyük, son dönemde araç istilasına uğradı. Bölgedeki park yetersizliği nedeniyle araçlarını höyük çevresine park eden vatandaşlar, çözüm bekliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ferhat Yılmaz isimli vatandaş, "Park sorunu var Kırşehir'de. Arabayı koyacak yer bulamıyoruz. Mecburen buralara geliyoruz" dedi. Bir diğer vatandaş Nihat Dinç ise, "Park yeri bulamayınca biz de höyük etrafına geliyoruz, ne yapalım" diyerek tepkisini dile getirdi.

Tarihi dokuya zarar verilmemesi adına yetkililerden çözüm bekleyen vatandaşlar, kalıcı otopark projelerinin hayata geçirilmesini istiyor. Öte yandan, Kalehöyük çevresinde oluşan araç yoğunluğunun hem tarihi alanın görünümünü bozduğu hem de muhtemel arkeolojik zararlara yol açabileceği ifade ediliyor. Öte yandan, tarihi alanın duvarlarına sprey boyayla yazılan yazılarda kötü bir görüntü oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Güncel
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