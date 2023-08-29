Kırşehir'de Otomobilin Çarptığı Yayadan Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin çarptığı yayalardan biri hayatını kaybetti. Yaralanan diğer yayının tedavisi ise devam ediyor.
Kırşehir'de otomobilin çarptığı 2 yayadan biri hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, B.D. yönetimindeki 06 BJ 3229 plakalı otomobil, Kırşehir-Kırıkkale kara yolunda karşı tarafa geçmek isteyen yayalar Çilem A. ile (38) akrabası N.A'ya (33) çarptı.
Yaralanan Çilem A. ve N.A, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kurtarılamayan Çilem A, Sanayi Camisi'nde ikinde vakti kılınan cenaze namazının ardından Ökse Mezarlığında defnedildi. N.A'nın tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel