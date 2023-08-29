Kırşehir'de Otomobilin Çarptığı Yayadan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin çarptığı yayalardan biri hayatını kaybetti. Yaralanan diğer yayının tedavisi ise devam ediyor.