Kırşehir'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Kırşehir'de A.Ç. yönetimindeki bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Ertaş'a çarptı. Ağır yaralanan Ertaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kırşehir'de otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti.
A.Ç. yönetimindeki 55 AHP 35 plakalı otomobil, Yenice Mahallesi Hacı Bektaş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Fadime Ertaş'a (70) çarptı.
Ağır yaralanan Ertaş, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.