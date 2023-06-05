Kırşehir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Güncel Haberler
Kırşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kırşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Y.Y. yönetimindeki 40 AK 982 plakalı otomobil, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Aşıkpaşa Mahallesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen T.S'ye (62) çarptı.
Sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan T.S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel