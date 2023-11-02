Kırşehir'de Otomobilin Bagajında 110 Bin Adet Makaron Bulundu

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, durdurulan bir otomobilin bagajında 110 bin adet makaron bulundu. Kaçak malzemelere el konulurken, sürücü ise emniyete götürüldü.

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, durdurulan bir otomobilin bagajında 110 bin adet makaron bulundu.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şok uygulama başlatıldı. Yapılan uygulamada Bahçelievler Mahallesi'nde durdurulan bir otomobilin bagajında kaçak 110 bin adet içime hazır halde sarılmış makaron bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, sürücü E.K. de işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KIRŞEHİR