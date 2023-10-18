Haberler ›› Güncel ›› Kırşehir'de Otomobilde 2 Bin 799 Sentetik Uyuşturucu Hap Bulundu, 2 Şüpheli Tutuklandı

Kırşehir'de Otomobilde 2 Bin 799 Sentetik Uyuşturucu Hap Bulundu, 2 Şüpheli Tutuklandı

Kırşehir'de yapılan bir aramada bir otomobilde 2 bin 799 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.