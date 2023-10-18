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Kırşehir'de Otomobilde 2 Bin 799 Sentetik Uyuşturucu Hap Bulundu, 2 Şüpheli Tutuklandı

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Kırşehir'de yapılan bir aramada bir otomobilde 2 bin 799 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Kırşehir'de bir otomobilde 2 bin 799 sentetik uyuşturucu hap bulundu, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara- Kayseri kara yolu Ortaköy Kavşağı'ndaki kontrol noktasında durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Ekipler, 2 bin 799 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdikleri araçtaki Ş.T. ve F.U'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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