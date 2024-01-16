Kırşehir'de Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kırşehir'de meydana gelen otomobil kazasında sürücü yaşamını yitirdi. Kaza sonucu devrilen otomobilin sürücüsü M.İ. hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kırşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
M.İ'nin (27) kullandığı 40 BB 794 plakalı otomobil, Kırşehir-Aksaray kara yolu Dedeli köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.