Kırşehir'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Kırşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

R.D. yönetimindeki 40 DZ 975 plakalı otomobil, Kındam Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi Kavşağı'nda, H.C. idaresindeki 40 DY 753 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince sürücüler R.D ve H.C, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.