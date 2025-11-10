Kırşehir'de Otomobil Kamyonla Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

KIRŞEHİR'de, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Hüseyin Toy (35) hayatını kaybetti, araçtaki 1 yolcu ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kırşehir-Ortaköy kara yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Toy idaresindeki 06 RJV 88 plakalı otomobil, karşı yönden gelen, sürücüsü öğrenilemeyen 68 AET 619 plakalı yük kamyonuyla çarpıştı. Otomobil sürücüsü Toy, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Toy'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde yaralanan ismi öğrenilemeyen 1 yolcu ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.