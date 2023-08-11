Kırşehir'de Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kırşehir'in Mucur ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırşehir'in Mucur ilçesi yakınlarında otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; seyir halindeki 66 N 9996 plakalı otomobille C.U. yönetimindeki AUK 097 Plakalı kamyonun Ankara Kayseri karayolu üzerinde çarpışmasıyla meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık keipleri tarafından yapılan kontrollerde Z.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken aynı araçta bulunan E.G., A.G., ve H.G. ise yaralı olarak Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR