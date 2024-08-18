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Kırşehir'de Otomobil Akaryakıt İstasyonuna Çarptı

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Kırşehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybeden bir otomobil, akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KIRŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin akaryakıt istasyonunun pompasına çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 15 Ağustos'ta saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Güneykent yolundaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Mustafa Ü.'nün kontrolünü yitirdiği 42 ADR 272 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna girip, pompaya çarptı. İstasyonda kısa süre panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan olmazken, kazanın ardından otomobil sürücüsü yaya olarak kaçtı.

Bu arada, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde akaryakıt istasyonu görevlisinin yerinden ayrıldıktan kısa süre sonra otomobilin pompaya çarptığı görüldü.

Kaçan sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Kamerası Kırşehir Güvenlik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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