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KIRŞEHİR'de Otomobil Akaryakıt İstasyonuna Çarptı

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KIRŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı. Otomobilini kaza yerinde bırakan sürücü, yaya olarak kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı kaza sonrası otomobil sürücüsü yaya olarak olay yerinden kaçtı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

KIRŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı. Otomobilini kaza yerinde bırakan sürücü, yaya olarak kaçtı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Güneykent yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna girip, pompaya çarptı. Akaryakıt istasyonunda kısa süre panik yaşanırken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı kaza sonrası otomobil sürücüsü yaya olarak olay yerinden kaçtı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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