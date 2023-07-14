Kırşehir'de Otobüs Küçükbaş Hayvan Sürüsüne Çarptı: 23 Koyun Telef Oldu

Kırşehir'de Aksaray istikametinden gelen bir otobüs, Ulupınar-Dedeli köyleri arasında yolun karşısına geçirilen küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada, çobanın sürüsündeki 23 koyun telef oldu. Jandarma ekipleri ve köylülerin çalışmasıyla hayvanlar yoldan kaldırıldı.