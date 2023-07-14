Kırşehir'de Otobüs Küçükbaş Hayvan Sürüsüne Çarptı: 23 Koyun Telef Oldu
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Kırşehir'de Aksaray istikametinden gelen bir otobüs, Ulupınar-Dedeli köyleri arasında yolun karşısına geçirilen küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada, çobanın sürüsündeki 23 koyun telef oldu. Jandarma ekipleri ve köylülerin çalışmasıyla hayvanlar yoldan kaldırıldı.
Kırşehir'de otobüsün küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması sonucu 23 koyun telef oldu.
Aksaray istikametinden Kırşehir'e gelen A.B. idaresindeki 61 BE 575 plakalı yolcu otobüsü, Ulupınar-Dedeli köyleri arasında yolun karşısına geçirilen küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.
Kazada, çoban M.K'nin sürüsündeki 23 koyun telef oldu.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve köylülerin çalışmasıyla hayvanlar yoldan kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel