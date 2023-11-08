Kırşehir'de Oto Ekspertizi Dolandırıcılığı Önledi

Kırşehir'de bir oto ekspertizi, polis ekipleri tarafından dolandırıcılara karşı verilen bilgilendirme sayesinde Van'dan otomobil almak için gelen kişiyi 3. şahıs dolandırıcılığından kurtardı.

Kırşehir'de bir oto ekspertizi, polis ekipleri tarafından dolandırıcılara karşı verilen bilgilendirme sayesinde Van'dan otomobil almak için gelen kişiyi 3. şahıs dolandırıcılığından kurtardı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yaptığı dolandırıcılıklara karşı bilgilendirme faaliyeti sonuç verirken, bir esnaf da araba almak isteyen vatandaşı 700 bin lira dolandırılmaktan kurtardı. Yaşanan olayda, Van'dan Kırşehir'e otomobil almak için gelen bir vatandaş dolandırıcılar tarafından hedef alındı. "Dayımın otomobili, sen ibana parayı at" diyen dolandırıcı ile otomobilin gerçek sahipleri arasında yaşanan diyalogda, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğünün uyarıları sayesinde esnafın duyarlı davranışı dolandırıcılığı önledi.

Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde yer alan oto ekspertizde yaşanan olayda, iddiaya göre Van'dan Kırşehir'e otomobil almak için gelen bir vatandaş, aracın durumunu kontrol etmek amacıyla oto ekspertiz firmasına başvurdu. Oto ekspertiz firması, aracın detaylı bir incelemesini gerçekleştirdi ve aracın geçmişi hakkında bilgi verdi. Otomobilin bedelinin ödenmesi esnasında Van'dan Kırşehir'e gelen vatandaş parayı banka hesabına atacağını söyleyince gerçek ortaya çıkarken, esnafın müdahalesi sonrası emniyet birimleri devreye girdi.

Yaşanan olayı anlatan oto ekspertiz Süleyman Karaçoban, "Otomobil alıcısı Kırşehir'e Van'dan geldi. Aradaki üçüncü şahıs ise dolandırıcı. Alıcı ve satıcının dolandırıcıdan haberi de yoktu. Arabayı inceledikten sonra alıcı ve satıcı iban konusunda anlaşamadı. Aracın sahibi iban verdi, alıcı ise üçüncü şahısla anlaştığını ve onun ibanına atacağını söyledi. Devreye girip 700 bin liralık mağduriyeti de önledik. Emniyet birimleri de haftalık gelip uyarıyor. Olay çözüldükten sonra alıcılar beni de yemeğe götürdü. Herkes duyarlı olmalı. Iban veren üçüncü şahsın da telefonu olay sonrası kapalı konuma düştü" dedi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dolandırıcılık konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarırken, ikinci el araç alımında oto ekspertiz hizmetlerinden faydalanmanın önemi bir kez daha ortaya çıktı. - KIRŞEHİR