Kırşehir'de Ortaokul Öğrencileri Turşu Yapmayı Öğreniyor

Kırşehir'de Ortaokul Öğrencileri Turşu Yapmayı Öğreniyor
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Kırşehir'deki TOKİ Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ortaokul öğrencileri, 'gastronomi serası'nda yetiştirilen ürünlerle turşu kurmayı deneyimliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Beceri Geliştirme Programı kapsamında eğitilen öğrenciler, geleneksel lezzetlerin yapımını öğreniyorlar.

Kırşehir'de ortaokul öğrencileri, "gastronomi serası"nda yetiştirilen ürünlerle turşu kurmayı deneyimliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında hayata geçirilen zanaat atölyeleri, TOKİ Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitimlerini sürdürüyor.

Okulun bahçesinde bulunan gastronomi serasında yetiştirilen ürünleri kendileri toplayan öğrenciler, doğal ürünlerle turşu kurmayı öğreniyor.

Okul Müdürü Esa Şahin, AA muhabirine, kentteki 7 ve 8. sınıf öğrencilerine serada yetiştirdikleri ürünlerle turşu yapımını öğretmeye çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin aldıkları eğitimlerle üretmeyi eğlenceli bir şekilde öğrendiklerini vurgulayan Şahin, "Geleneksel ve yöresel lezzetlerimizin yapımının ardından öğrencilerimiz bu sefer turşu kurmayı öğrendi. Bahçemizde yetiştireceğimiz ahududu ve böğürtlenlerimiz olgunlaştığı zaman da reçel yapımını öğreteceğiz. Çocuklar hem geleneksel tatları hem de yöresel lezzetleri ailelerine taşımayı, hazırlamayı ve kullanmayı öğrenmiş olacak. Çocuklar turşuları zevkle yaptılar. Çocuklarımız turşu yapımında artık ailelerine önemli katkı sağlayacaklardır." diye konuştu.

Öğretmen Ahmet Güveli de öğrencilerin geleneksel lezzetleri öğrenmesini benimsediklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Almina Melek İnce ise ilk kez turşu yaptığını ve çok heyecanlı olduğunu belirtti.

İnce, "Ailemle yapmadım ama izlemiştim, ilk kez burada yaptım. Bundan sonra turşu yapmayı öğrendiğim için arkadaşlarıma da bu deneyimimi anlatacağım." dedi.

Elif Çulha da eğitimlerle kendisinin yeni şeyler öğrendiğini belirterek, "Bu sene evimizin turşusu yapılırken annemlere yardım edeceğim, ben de yapacağım. Sabırsızlıkla yaptığımız turşunun tadını merak ediyorum." ifadesini kullandı.

Beray Özendi ise turşu yapmanın farklı ve eğlenceli olduğunu dile getirerek, salatalık, havuç, sarımsak, maydanoz, sirke ve tuz koyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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