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Kırşehir'de Orman Yangını: 50 Dönüm Alan Kül Oldu

Kırşehir'de Orman Yangını: 50 Dönüm Alan Kül Oldu
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Kırşehir'in Kaman ilçesinde çıkan orman yangınında 50 dönümlük alan yok oldu. İtfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına aldı, ancak yangının nedeni henüz belirlenmedi. Yangında can kaybı yaşanmadı.

Kırşehir'de 50 dönümlük alan yangında yok oldu

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Demirli Köyü Kurtbeli Yeniyapan mevkiinde çıkan orman yangını sonrasında 50 dönümlük alan kül oldu.

İtfaiye ekipleri, Orman Müdürlüğü ve helikopter destekli yapılan söndürme çalışmaları sonrasında yangın kontrol altına alındı. Neden çıktığı henüz tespit edilemeyen yangın orman alanı olmasından dolayı geç söndürüldü. Yaklaşık 50 dönüm arazinin kül olduğu yangında ölen ve yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Orman alanında itfaiye ekipleri ve Orman Müdürlüğü ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Güncel

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