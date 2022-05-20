Kırşehir'de orman çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi - Haberler

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Kırşehir'de orman çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de orman çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Kırşehir'de orman çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Kırşehir'de orman çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurum binasında düzenlenen eğitimi Ankara Orman İşletme Bölge Müdür Yardımcısı ve iş güvenliği uzmanı Mehmet Erol verdi.

Uygulamalı tatbikatların da yapıldığı iki gün süren eğitime Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Çiçekdağı Orman İşletme Şefliği bünyesinde görev yapan daimi ve mevsimlik işçiler, teknik personel ve memurların aralarında olduğu 56 kişi katıldı.

Eğitimde iş sağlığı ve ilkyardım gibi konularda katılımcılara bilgi verildi.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

İş Güvenliği, Mehmet Erol, Kırşehir, Ankara, Güncel, Haberler

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