Kırşehir'de Orman Alanlarında Bakım Çalışması

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü personeli, orman alanlarında toprağı arındırmak için düzenli bakım çalışması yapıyor. Aynı zamanda depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için ağaçlandırma çalışması da yürütülüyor.

Kırşehir'de orman alanlarda bakım çalışması

KIRŞEHİR - Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü personeli orman alanlarında toprağı arındırmak için düzenli bakım çalışması yapıyor.

Mevsim ortalamaları üzerinde yağış aldığı belirtilen Kırşehir'de toprak ve ormanlık alanlarda bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Orman İşletme Müdürlüğü personeli aynı zamanda da şehrin farklı bölgelerine 6 Şubat tarihinde 11 ilde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için ağaçlandırma çalışması da yürütüyor. Kırşehir Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, 2020 yılında şehirde yapılan ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini ve şehirde yer alan farklı bölgelerde orman alanları ile toprağın arındırıldığını söyledi. Çimen, "Ağaçlandırma çalışmalarının bakımlarını yapıyoruz. Bakım çalışmalarında amacımız; toprağın havalanmasını sağlamak, bitki ve fidan etrafında olan haşereler ile yabancı otlardan toprağı kurtarmaktır" dedi.

Muhtarlara orman yangınları için de çağrıda bulunan Çimen, "Ormanlara sahip çıkarak orman alanlarında ateş yakmayalım. Ateş yakılan alanlar görüldüğünde mutlaka orman müdürlüğü yetkililerine bilgi verilsin ve ormanların korunması yönünde en büyük şuurlandırma çalışmasında da muhtarların sorumlu ve verimli olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.