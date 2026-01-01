Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Kırşehir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde yarın hava sıcaklıklarının eksi 16 dereceye kadar düşeceği, buna bağlı olarak yoğun buzlanma ve donun etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla, 2 Ocak Cuma günü yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları da dahil olmak üzere tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında Valilik kararıyla 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelimiz ile anaokulu, kreş ve ilkokul çağında çocuğu olan kadın personelimiz de (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) 2 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacaktır."