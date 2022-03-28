Kırşehir'de öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı (2)

KIZILIRMAK, ÇANKIRI (DHA) - KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKİCİOĞLU: SUÇ İŞLEYENLERİN EN AĞIR CEZAYI ÇEKMESİNİ İSTİYORUZ

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 4 gün önce Şeyma Demir'i (18) ve Hasan Aydoğan'ı (21) tabancayla öldürdükten sonra Kızılırmak Nehri'ne atan belediyenin güvenlik görevlisi Sami Aydoğan ve Şefik Ekici ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını belirten Ekicioğlu, "Kentimizde hiç istenmeyen bir olay yaşandı. Bu olay hepimizi derinden üzdü. Bildiğiniz gibi suçu işleyen 2 kişi belediyede güvenlik personeli. Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir, arkadaşlarımızın çocukları oluyor. Bu acı olay sadece Kırşehir'i değil Türkiye'yi derinden sarstı. Bunun için acılı aileye başsağlığı diliyoruz. Suç işleyenlerin de en ağır cezayı çekmesini istiyoruz. Bu masum insanların hiçbir suçu olmadan cinayete kurban gitmeleri de hepimizi derinden üzdü. Bunun için Türkiye'ye ve ailelere başsağlığı diliyoruz. Hiç olmaması gereken olay maalesef Kırşehir'de oldu. Bu kişilerin belediye personeli olması bizi daha da derinden üzdü. Çünkü Kırşehir Belediyesi'nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan insanların 5 yılda bir güvenlik görevlisi vizeleri yapılıyor. Emniyetin bu vizeleri yaparken daha iyi soruşturma geçirmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan kayıp olan Hasan Aydoğan'ı Kızılırmak Nehri'nde arama çalışmaları sürüyor. Su altı arama ekipleri nehirde karış karış Aydoğan'ı arıyor. Sağlık ekipleri de bölgede Aydoğan'ın bulunma ihtimaline karşı bekleyişini sürdürüyor. Aydoğan'ın yakınları da ekiplerden gelecek haberi bekliyor. Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Bölümü öğrencileri, bugün son yolculuğuna uğurlanan Şeyma Demir'i sırasına koyduğu karanfil ve fotoğrafı ile andı.

Olcay DÜZGÜN- Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR,