Kırşehir'de okul çevrelerinde denetim faaliyetleri arttırıldı

Kırşehir'de okulların ara tatil sonrası açılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde denetim faaliyetlerini arttırdı. 139 okul çevresinde yapılan denetimlerde, 542 kişinin sorgusu yapıldı ve çeşitli mekanlar kontrol edildi.

Kırşehir'de okulların ara tatil sonrası açılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde denetim faaliyetlerini arttırdı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 139 okul çevresinde servis araçları ile birlikte 542 kişinin sorgusunda bulundu. Yapılan denetimlerde; 11 metruk bina, 11 internet kafe, 12 oyun salonu, 24 kahvehane, kafeteryalar, iddia bayileri, büfeler ve park bahçe alanları kontrol edildi.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - KIRŞEHİR