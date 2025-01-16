Kırşehir'de Öğrencilere Trafik Eğitimi
Kırşehir'de jandarma ekipleri, Yukarı Homurlu İlkokulu'nda öğrencilere temel trafik eğitimi verdi ve güvenli yolculuk konularında bilgilendirdi.
Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Yukarı Homurlu İlkokulu'nda temel trafik eğitimi düzenlendi.
Jandarma trafik timleri, trafik işaret ve levhaları, yayaların uyması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçişler, servis araçlarının kullanımı, araç kullanımı için gereken şartlar, güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı ve görünürlük konularında öğrencilere bilgi verdi.
Ekipler tarafından "Trafik köşesi' panosu hazırlanarak okula hediye edildi.