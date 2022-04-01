Kırşehir'de öğrencilere "Tim Jandarma" çizgi filmi izletildi - Haberler

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Kırşehir'de öğrencilere "Tim Jandarma" çizgi filmi izletildi

AA - Serkan Güner - Güncel
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Kırşehir'de öğrencilere

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler öğrencilere "Tim Jandarma" çizgi filmini izletti, boyama ve çocuk dergileri dağıttı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler öğrencilere "Tim Jandarma" çizgi filmini izletti, boyama ve çocuk dergileri dağıttı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köseli İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik meslek tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi.

Faaliyet kapsamında 35 öğrenci ile bir araya gelen ekipler, "Tim Jandarma" çizgi filmi ve jandarma tanıtım videosunu izletti, öğrencilere jandarma boyama kitabı ve jandarma çocuk dergileri hediye etti.

Ekipler ayrıca, Köseli beldesinde yaşayan kadınlarla da bir araya gelerek KADES uygulaması hakkında bilgi verdi, 11 kadının telefonuna uygulamayı yükledi.

AA / Serkan Güner - Güncel

Hisarcık, Jandarma, Güncel, Haberler

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