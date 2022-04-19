Kırşehir'de öğrencilere meslek seçimiyle ilgili seminer verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, ortaokul ve lise öğrencilerine meslek seçimiyle ilgili seminer düzenlendi.

İşkur İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meslek danışmanlığı birimi görevlilerinin okullarda öğrencilerle bir araya geldiği ifade edildi.

Meslek danışmanlığı hakkında bilgi verildiği aktarılan açıklamada, öğrencilere yönelik meslek seçimiyle ilgili seminerler düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Meslek Yönelim Bataryası" uygulamasıyla ilgili bilgi verildiği de vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ziyaretler kapsamında 27 ortaokul ve 30 lisede seminer verilerek bilgilendirme yapılmıştır. Fatma Bacı Evleri'nde bulunan çocuklarımıza, meslek seçmenin önemi ve geleceğin meslekleri hakkında da bilgilendirilme yapılmıştır. Seminerlerde meslek seçiminin önemi ve dikkat edilecek noktalar, eğitim olanakları, bir üst eğitim-öğretim seçenekleri gibi konular hakkında bilgilerin verildiği grup çalışmaları yapılmıştır."