Kırşehir'de öğrencilere jandarma mesleği tanıtıldı - Haberler

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Kırşehir'de öğrencilere jandarma mesleği tanıtıldı

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de öğrencilere jandarma mesleği tanıtıldı

Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere jandarma mesleği tanıtılı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tanıtım etkinliği kapsamında kurum kışlasında farklı stantlar kuruldu.

Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere jandarma mesleği tanıtılı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tanıtım etkinliği kapsamında kurum kışlasında farklı stantlar kuruldu.

Boztepe ilçesine bağlı Yenidoğanlı İlk ve Ortaokulu'ndan getirilen 40 öğrenci, kışladaki stantlarda jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar, kullandığı ekipmanlarla ilgili bilgilendirildi.

Öğrenciler, jandarma ekipleriyle asker selamı vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kırşehir, Jandarma, Güncel, Haberler

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