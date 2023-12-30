Kırşehir'de Öğrenciler Yüzme, Müzik ve Robotik Kodlama Eğitimi Alıyor

Kırşehir'de ilk ve ortaokul öğrencileri, bir yandan yüzme ve müzik eğitimi alırken, bir yandan da robotik kodlamayı öğreniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde servislerle okullarından alınan öğrenciler, Cacabey Gençlik Merkezi'ne getirilerek yüzme, müzik ve robotik kodlama eğitimi alıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, AA muhabirine, çocukları yüzme sporuyla buluşturup aynı zamanda robotik kodlamayla küçük yaşta edinimlerini çoğaltmayı amaçladıklarını söyledi.

Şahin, "Bir sınıf havuza gelirken, aynı okuldan diğer sınıf da yine merkezimizde robotik kodlama, hayal kütüphanesi, deneyap atölyelerinde kendilerini geliştirip, resim ve müzikte uzmanlar nezaretinde eğitim alıyor. Yüzmeden çıkan çocuğumuz robotik kodlamaya, diğer kurslardan çıkanlar yüzmeye katılarak, o günü dolu ve mutlu şekilde tamamlıyor. Çocuklarımızı erken yaşta sportif, kültürel, bilimsel tekniklerle donatılmış etkinliklerle motive ediyoruz." diye konuştu.

Şahin, 2 ilkokul ve bir ortaokulda uygulamanın sürdüğünü, Kırşehir'deki tüm okulları projeye dahil etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen de çocukların mutluluğunu ve öz güven kazanmalarını hedeflediklerini, Kırşehir'de sportif alanlardan faydalanamayan, bu alanlara girmemiş çocuk kalmayana kadar uygulamayı sürdüreceklerini vurguladı.

Gülşen, "Kırşehir'de özel bir çalışma, çocuklarımızın mutluluğunu öncelediğimiz bir proje. Bunu giderek artıracağız. Kırşehir'de jimnastik, yüzme, robotik kodlama bilen, müzikle resimle hemhal olan, hangi alana ilgisi varsa onunla ilgili çalışma yapabilen bir nesil yetiştirme hedefindeyiz." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında Cacabey Gençlik Merkezi'ndeki kurslara katılan Prof. Dr. Erol Güngör İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Irmak Ada Çalış, "Yüzme kursunda eğlendik, çok güzeldi. Bir daha gelmek istiyorum. Şimdi yüzme kursundan çıktık, robotları izleyeceğiz. İlk kez geldim çok mutlu oldum." dedi.

Birinci sınıf öğrencisi Ömer Yahya Altan da robotlarda oynamayı sevdiğini anlatarak, "Robotları inceledik, güzeldi. Robotları izledik, çok sevdim. Yaz tatilinde de bu kurslara katılmak isterim." diye konuştu.