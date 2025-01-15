Üye Girişi
Haberler
Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Arkadaşlara talimatı verdim

İmralı görüşmeleri devam ederken Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek

Binlerce kişiye yeşil pasaport verilecek

Kırşehir'de Öğrenci Servislerine Denetim

Kırşehir'de Öğrenci Servislerine Denetim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma ekipleri, Kırşehir'de okul servis araçlarına yönelik denetimlerde sürücü belgelerini kontrol ederek emniyet kemeri kullanımı ve hız limitleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kırşehir'de jandarma ekipleri, öğrenci servislerine yönelik denetimlerde sürücülerin belgelerini kontrol edip, emniyet kemeri kullanmalarına dair uyarılarda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde okul servis taşımacılığı yapanlara yönelik trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri, sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve hız limitine uymaları konusunda uyardı.

Okul servis araçlarıyla yapılan taşımacılık faaliyetlerinin düzenini ve güvenliğini artırmak, olası trafik kazalarını azaltmak ve taşımacılığı disiplin altında tutarak öğrencilerin huzur ve güvenliğini muhafaza edilmesi amacıyla sürücüler, rehber personeli ve öğrencilere yönelik bilgilendirmeler de yapıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
img

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor
img

Hülya Koçyiğit, yakın dostu Filiz Akın'a seslendi!
img

Ev ve araba almak isteyenler o tarihe odaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci İmralı görüşmesi ne zaman? DEM Parti heyetinden açıklama

İkinci ziyaret için süreç başlıyor! Merak edilen tarih de belli oldu
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e çok sert kırmızı kart yanıtı

Erdoğan'dan Özel'e çok sert kırmızı kart yanıtı: Daha bunun...
Serenay Sarıkaya ifade verdi! Gülerek girdiği adliyeden ağlamaklı çıktı

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı
Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.